Эксперт оценил решение Европарламента выделить Украине €1 млрд

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Европарламента о выделении Украине €1 млрд.

«Как руководство Украины, так и ответственные лица финансирующих страну международных организаций отлично понимают: это государство вернуть долги уже никогда не сможет», — заявил эксперт.

По его словам, украинская экономика неспособна существовать без регулярных внешних вливаний, каждое из которых усугубляет донельзя сложную ситуацию.

Как считает Безпалько, новый транш — это отсрочка, чтобы страна дотянула до президентских и парламентских выборов 2019 года, после которых накопленные долги станут «достоянием» следующего главы государства и появится определённый манёвр для политики.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность после того, как депутаты Европарламента приняли решение о выделении Украине €1 млрд.