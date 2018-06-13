Эксперт оценил решение Европарламента выделить Украине €1 млрд

Короткая ссылка
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Европарламента о выделении Украине €1 млрд.
Эксперт оценил решение Европарламента выделить Украине €1 млрд
  • © Reuters

«Как руководство Украины, так и ответственные лица финансирующих страну международных организаций отлично понимают: это государство вернуть долги уже никогда не сможет», — заявил эксперт.

По его словам, украинская экономика неспособна существовать без регулярных внешних вливаний, каждое из которых усугубляет донельзя сложную ситуацию.

Как считает Безпалько, новый транш — это отсрочка, чтобы страна дотянула до президентских и парламентских выборов 2019 года, после которых накопленные долги станут «достоянием» следующего главы государства и появится определённый манёвр для политики.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность после того, как депутаты Европарламента приняли решение о выделении Украине €1 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить