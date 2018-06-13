Эксперт оценил решение Европарламента выделить Украине €1 млрд
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«Как руководство Украины, так и ответственные лица финансирующих страну международных организаций отлично понимают: это государство вернуть долги уже никогда не сможет», — заявил эксперт.
По его словам, украинская экономика неспособна существовать без регулярных внешних вливаний, каждое из которых усугубляет донельзя сложную ситуацию.
Как считает Безпалько, новый транш — это отсрочка, чтобы страна дотянула до президентских и парламентских выборов 2019 года, после которых накопленные долги станут «достоянием» следующего главы государства и появится определённый манёвр для политики.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность после того, как депутаты Европарламента приняли решение о выделении Украине €1 млрд.