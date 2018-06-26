Кредитная история: поможет ли выделенный ЕС €1 млрд стабилизировать украинскую экономику

Совет ЕС одобрил выдачу Украине займа в размере €1 млрд. Средства будут переданы Киеву в рамках двух траншей в течение ближайших 2,5 лет. Для получения денег украинским властям необходимо заключить с ЕС меморандум о взаимопонимании, в котором будут оговорены условия выделения средств. По мнению экспертов, данная сумма никак не повлияет на состояние экономики Украины, поскольку будет направлена на погашение предыдущих задолженностей.

Во вторник, 26 июня, Совет Европейского союза окончательно утвердил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Между тем средства не будут тут же перечислены Киеву. ЕС и Украина должны будут в ближайшее время согласовать меморандум о взаимопонимании. В документе будут прописаны условия, при выполнении которых страна получит кредиты от Евросоюза.

«Сегодня Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд новых займов для покрытия финансовых потребностей Украины, поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ», — говорится в сообщении пресс-службы этого европейского органа.

🇪🇺🇺🇦 #Ukraine Macrofinancial Assistance

TODAY @EUCouncil ADOPTED €1 billion of new loans to cover #Ukraine financing needs and support economic stabilisation and a programme of structural reforms. #GAChttps://t.co/pxiMsgEYQB — EU Council Press (@EUCouncilPress) 26 июня 2018 г.

Ранее в Европарламенте отмечали, что финансовая помощь будет предоставлена в рамках двух траншей за 2,5 года. Эти средства должны покрыть часть потребностей Украины во внешнем финансировании в 2018 и 2019 году. При этом Венецианская комиссия и Европейская служба внешних связей могут приостановить кредитную поддержку, если власти страны не будут выполнять оговорённые условия.

«МВФ, мировой банк, Европейские институты — единственная надежда Украины на проведение реформ. Все важные изменения в стране проходят из-под палки иностранных кредиторов. Проблема заключается только в том, что дальше для внедрения малейшего изменения надо потратить массу сил и времени. Представители ЕС разочаровываются в Украине», — сообщил в беседе с RT директор киевской инвестиционной компании.

Европейская «помощь»

Президент Украины Пётр Порошенко приветствовал решение Совета ЕС и выразил личную благодарность председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру за скоординированное выполнение общих соглашений и искреннюю поддержку Украины.

«Сегодняшнее решение — это признание нашего прогресса на пути реформ и подтверждение единства и солидарности с Украиной в противодействии внутренним и внешним вызовам. Я благодарю все государства — члены ЕС и наших друзей в институтах ЕС за их дальновидность, единство и солидарность с Украиной. Увидимся на юбилейном саммите ЕС — Украина в Брюсселе!» — написал он в Facebook.

Флаги Украины и ЕС

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Между тем в решении о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд пока не прописаны условия, на которых поддержка оказывается. Эти пункты будут закреплены в меморандуме о взаимопонимании между Евросоюзом и Украиной, который, в частности, должен быть ратифицирован Верховной радой.

«Нам очень нужны эти деньги, поскольку их можно использовать для любых целей. Если они не поступят осенью, то это приведёт к девальвации, высокому уровню инфляции и росту недовольства среди населения. Украина сейчас не может обойтись без кредитов, поэтому я бы рекомендовал кабинету министров выполнять все требования кредиторов, но получить деньги», — рассказал источник RT в Министерстве финансов Украины.

Ранее лидер украинской партии «За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что одним из требований ЕС является снятие запрета на экспорт леса-кругляка. Отметим, что порядка 17% территории Украины занимают лесные массивы. По его словам, страны Запада пытаются «расхитить национальное богатство», прикрываясь экономической помощью. Он добавил, что нынешний транш «преступен», поскольку страна не будет способна вернуть займы.

«ЕС не помогает Украине»

Большая часть выделенных Украине средств пойдёт на погашение предыдущих задолженностей и не окажет серьёзного влияния на состояние экономики страны. Такое мнение выразил политолог Александр Асафов. По его словам, «пафос радости» Киева от так называемой поддержки со стороны Запада не уместен.

«Украинцы считают это подарком, наградой за правильный курс развития страны, и считают наградой заслуженной. Они считают, что единственным условием является борьба с коррупцией в рамках коррупционного суда, указ о создании которого подписал Порошенко. На самом деле, написано, что это за помощь: это кредиты на погашение других кредитов, которые Украина не в состоянии обслужить», — заявил он в разговоре с RT.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также назвал «профанацией» кредиты, которые ЕС выделяет Украине. По его словам, эти средства не принесут Киеву никакой пользы.

«Нужно уточнить, что это за деньги. Их большая часть, около 75%, идёт обратно в Евросоюз, например, на оплату услуг евроконсультантов. Это фактически скрытая взятка для европейского чиновника. Что они делают? Они выделяют кредит — миллиард, потом ставят условие, что его можно тратить на услуги европейских консультантов, аудиторов, и в действительности всё заканчивается профанацией, когда кредит остаётся висеть на Украине и никак экономике страны не помогает. В своё время Украина получала €1,2 млрд от Евросоюза — никакого эффекта», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

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Добавим, что 26 июня Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда в ходе встречи с выпускниками Киевского института международных отношений. Он подчеркнул, что документ состоит всего из двух статей — о создании органа, а также его местонахождении, территориальной юрисдикции и статусе.

Напомним, что в законе от 11 июня «О Высшем антикоррупционном суде» определялись принципы организации и деятельности судебного органа, а также специальные требования к судьям. Создание антикоррупционного суда является одним из условий предоставления финансовой помощи как со стороны МВФ, так и со стороны ЕС.