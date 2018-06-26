Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда
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Как отмечается, подписание состоялось во время выпускного магистров Института международных отношений Киевского национального университета Тараса Шевченко.
«Я принял решение, что сегодня именно здесь мы должны подписать закон о запуске антикоррупционного суда», — заявил Порошенко.
Он также подчеркнул, что Верховная рада приняла закон в «чрезвычайно короткие сроки».
Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о создании антикоррупционного суда.
Создание антикоррупционного суда является одним из главных требований к Украине со стороны МВФ.