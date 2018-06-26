Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как отмечается, подписание состоялось во время выпускного магистров Института международных отношений Киевского национального университета Тараса Шевченко.

«Я принял решение, что сегодня именно здесь мы должны подписать закон о запуске антикоррупционного суда», — заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что Верховная рада приняла закон в «чрезвычайно короткие сроки».

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о создании антикоррупционного суда.

Создание антикоррупционного суда является одним из главных требований к Украине со стороны МВФ.