Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда

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Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда
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Как отмечается, подписание состоялось во время выпускного магистров Института международных отношений Киевского национального университета Тараса Шевченко.

«Я принял решение, что сегодня именно здесь мы должны подписать закон о запуске антикоррупционного суда», — заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что Верховная рада приняла закон в «чрезвычайно короткие сроки».

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о создании антикоррупционного суда.

Создание антикоррупционного суда является одним из главных требований к Украине со стороны МВФ.

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