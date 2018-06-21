Верховная рада приняла закон о создании антикоррупционного суда
- РИА Новости
Отмечается, что за проголосовали 265 народных депутатов.
В документе, как подчёркивается, содержится две статьи, первая из них — «Образовать Высший антикоррупционный суд».
Согласно второй, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус суда определяются законом «О Высшем антикоррупционном суде».
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко внёс в Раду проект закона о создании антикоррупционного суда.
11 июня президент Украины подписал закон «О Высшем антикоррупционном суде».