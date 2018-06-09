Спикер Рады подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде в ходе пресс-конференции в Киеве.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На совместной пресс-конференции с председателями парламентов Грузии и Молдавии Парубий заявил, что хочет воспользоваться возможностью подписать закон в торжественной обстановке.

«Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон», — заявил Парубий, обращаясь к своим иностранным коллегам.

Создание антикоррупционного суда стало одним из главных требований МВФ к Украине.

Ранее Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде. И председатель парламента назвал сроки начала его работы.

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