Спикер Рады подписал закон о Высшем антикоррупционном суде
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На совместной пресс-конференции с председателями парламентов Грузии и Молдавии Парубий заявил, что хочет воспользоваться возможностью подписать закон в торжественной обстановке.
«Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон», — заявил Парубий, обращаясь к своим иностранным коллегам.
Создание антикоррупционного суда стало одним из главных требований МВФ к Украине.
Ранее Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде. И председатель парламента назвал сроки начала его работы.