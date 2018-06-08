Спикер Рады назвал сроки начала работы антикоррупционного суда на Украине

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Антикоррупционный суд на Украине начнёт рассматривать первые дела в 2019 году. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в эфире телеканала «1+1».

Парубий  рассказал, что после того, как Рада приняла закон об этом суде, они вместе с президентом Украины Петром Порошенко обратились к международным организациям с просьбой как можно быстрее представить своих кандидатов в общественный совет международных экспертов. 

«Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну», — заявил Парубий.

Ранее украинский парламент принял закон о Высшем антикоррупционном суде.

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