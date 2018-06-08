Спикер Рады назвал сроки начала работы антикоррупционного суда на Украине
Парубий рассказал, что после того, как Рада приняла закон об этом суде, они вместе с президентом Украины Петром Порошенко обратились к международным организациям с просьбой как можно быстрее представить своих кандидатов в общественный совет международных экспертов.
«Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну», — заявил Парубий.
Ранее украинский парламент принял закон о Высшем антикоррупционном суде.