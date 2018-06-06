Порошенко призвал депутатов Рады поддержать законопроект об антикоррупционном суде

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Президент Украины Пётр Порошенко призвал депутатов Верховной рады поддержать во втором чтении проект закона об антикоррупционном суде.
Порошенко призвал депутатов Рады поддержать законопроект об антикоррупционном суде
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По его словам, этот законопроект поможет завершить создание эффективной антикоррупционной инфраструктуры на Украине.

«Выражаю очень твёрдую надежду, просьбу, обращение к народным депутатам с тем, чтобы в ближайшее время проголосовали и поддержали президентский законопроект о создании антикоррупционного суда», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт призвала Украину провести с Международным валютным фондом (МВФ) переговоры по законопроекту о создании антикоррупционного суда.

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