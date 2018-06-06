Порошенко призвал депутатов Рады поддержать законопроект об антикоррупционном суде

Президент Украины Пётр Порошенко призвал депутатов Верховной рады поддержать во втором чтении проект закона об антикоррупционном суде.

По его словам, этот законопроект поможет завершить создание эффективной антикоррупционной инфраструктуры на Украине.

«Выражаю очень твёрдую надежду, просьбу, обращение к народным депутатам с тем, чтобы в ближайшее время проголосовали и поддержали президентский законопроект о создании антикоррупционного суда», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт призвала Украину провести с Международным валютным фондом (МВФ) переговоры по законопроекту о создании антикоррупционного суда.