Госдеп призвал Украину провести переговоры по антикоррупционному суду с МВФ

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США призвали Украину провести с Международным валютным фондом переговоры по законопроекту о создании антикоррупционного суда. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.
Госдеп призвал Украину провести переговоры по антикоррупционному суду с МВФ
  • Хезер Науэрт
  • © Alex Wroblewski/Getty Images/AFP

По её словам, в Вашингтоне считают, что законопроект о создании этого суда должен удовлетворять требованиям МВФ, так как фонд предоставляет необходимую финансовую поддержку Киеву. 

«Мы призываем правительство Украины обсудить соответствующие законодательные предложения напрямую с МВФ и провести законопроект, который будет соответствовать требованиям МВФ», — приводится заявление Науэрт на сайте Госдепа.

Также она заявила, что США согласны с МВФ в том, что в антикоррупционном суде центральную роль должен выполнять совет международных экспертов, который будет обеспечивать отбор квалифицированных судей.

Ранее в МВФ заявили, что принятие на Украине закона об антикоррупционном суде является условием для получения Киевом нового транша.

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