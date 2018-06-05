Госдеп призвал Украину провести переговоры по антикоррупционному суду с МВФ

США призвали Украину провести с Международным валютным фондом переговоры по законопроекту о создании антикоррупционного суда. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

По её словам, в Вашингтоне считают, что законопроект о создании этого суда должен удовлетворять требованиям МВФ, так как фонд предоставляет необходимую финансовую поддержку Киеву.

«Мы призываем правительство Украины обсудить соответствующие законодательные предложения напрямую с МВФ и провести законопроект, который будет соответствовать требованиям МВФ», — приводится заявление Науэрт на сайте Госдепа.

Также она заявила, что США согласны с МВФ в том, что в антикоррупционном суде центральную роль должен выполнять совет международных экспертов, который будет обеспечивать отбор квалифицированных судей.

Ранее в МВФ заявили, что принятие на Украине закона об антикоррупционном суде является условием для получения Киевом нового транша.