На Украине могут появиться уполномоченные по предотвращению и выявлению коррупции
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Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что соответствующий проект закона был разработан Национальным агентством по предотвращению коррупции.
Как указывается в документе, данная должность будет создана, в частности, в администрации президента, аппарате Верховной рады, секретариате Кабинета министров и секретариате Совета национальной безопасности и обороны.
Также уполномоченных по предотвращению и выявлению коррупции предлагается ввести в аппараты госпредприятий и местных госадминистраций.
По данным телеканала, в обязанности занявшего подобный пост будет входить выявление коррупционных рисков и конфликта интересов, проверка факта подачи чиновниками электронных деклараций и общий контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил о возможности учреждения Антикоррупционного суда на Украине в мае.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.