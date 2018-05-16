На Украине могут появиться уполномоченные по предотвращению и выявлению коррупции

Украинский кабмин предложил Верховной раде ввести в государственных органах должности уполномоченных по предотвращению и выявлению коррупции.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что соответствующий проект закона был разработан Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Как указывается в документе, данная должность будет создана, в частности, в администрации президента, аппарате Верховной рады, секретариате Кабинета министров и секретариате Совета национальной безопасности и обороны.

Также уполномоченных по предотвращению и выявлению коррупции предлагается ввести в аппараты госпредприятий и местных госадминистраций.

По данным телеканала, в обязанности занявшего подобный пост будет входить выявление коррупционных рисков и конфликта интересов, проверка факта подачи чиновниками электронных деклараций и общий контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил о возможности учреждения Антикоррупционного суда на Украине в мае.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.