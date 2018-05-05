Порошенко сообщил о возможности учреждения Антикоррупционного суда на Украине в мае

В мае на Украине может быть создан Антикоррупционный суд. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко в интервью немецкому журналу Focus.

«Мы стремимся ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я совершенно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, уже в мае. И тогда мы получим следующий транш», — цитирует Порошенко агентство «Укринформ».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник также опубликовал у себя в Twitter материалы немецкого издания.

Ранее сообщалось, что администрация Порошенко уверена в получении транша МВФ при любых обстоятельствах.

19 марта глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что организация приступает к масштабному пересмотру своей политики.

Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данный шаг МВФ.