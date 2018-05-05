Порошенко сообщил о возможности учреждения Антикоррупционного суда на Украине в мае

Короткая ссылка
В мае на Украине может быть создан Антикоррупционный суд. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко в интервью немецкому журналу Focus.

«Мы стремимся ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я совершенно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, уже в мае. И тогда мы получим следующий транш», — цитирует Порошенко агентство «Укринформ».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник также опубликовал у себя в Twitter материалы немецкого издания.

Ранее сообщалось, что администрация Порошенко уверена в получении транша МВФ при любых обстоятельствах.

19 марта глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что организация приступает к масштабному пересмотру своей политики.

Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данный шаг МВФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных