Эксперт прокомментировал планы МВФ пересмотреть свою политику

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Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы Международного валютного фонда (МВФ) пересмотреть свою политику.

Как полагает эксперт, реформы назрели из-за глобальных перемен в мировой экономике.

«Всё-таки фонд был создан в послевоенное время, а с тех пор мир существенно изменился. Пересмотру подвергнутся и механизмы предоставления помощи, кредитования, программ развития — всё это однозначно требует реформирования в силу новых реалий», — отметил Беляев.

По его оценке, разработка новых принципов займёт достаточное количество времени.

Эксперт добавил, что по большому счёту это не реформы МВФ как такового, а построение новой архитектуры международного валютного устройства.

Ранее глава МВФ Кристин Лагард заявила, что в фонде начали комплексную программу по изучению возможностей и трудностей в связи с переходом на цифровые технологии.

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