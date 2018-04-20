Эксперт прокомментировал планы МВФ пересмотреть свою политику
Как полагает эксперт, реформы назрели из-за глобальных перемен в мировой экономике.
«Всё-таки фонд был создан в послевоенное время, а с тех пор мир существенно изменился. Пересмотру подвергнутся и механизмы предоставления помощи, кредитования, программ развития — всё это однозначно требует реформирования в силу новых реалий», — отметил Беляев.
По его оценке, разработка новых принципов займёт достаточное количество времени.
Эксперт добавил, что по большому счёту это не реформы МВФ как такового, а построение новой архитектуры международного валютного устройства.
Ранее глава МВФ Кристин Лагард заявила, что в фонде начали комплексную программу по изучению возможностей и трудностей в связи с переходом на цифровые технологии.