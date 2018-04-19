В МВФ рассказали о решении пересмотреть политику организации

Короткая ссылка
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что организация приступает к масштабному пересмотру своей политики.

Об этом сообщает ТАСС. 

«Фонд приступает к проведению масштабного пересмотра своей политики, в том числе в отношении надзора, программы оценки финансового сектора, условий программ, поддерживаемых МВФ, инструментов льготного кредитования, анализа устойчивости долговой ситуации и развития потенциала», — сказала она.

Лагард добавила, что в фонде начали комплексную программу по изучению возможностей и трудностей в связи с переходом на цифровые технологии.

Уточняется, что политика международной организации пересматривается «в соответствии с меняющейся экономической ситуацией и для содействия реализации глобального мандата МВФ и удовлетворения потребностей его государств-членов».

Ранее Лагард заявила, что международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Мировая экономика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных