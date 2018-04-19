В МВФ рассказали о решении пересмотреть политику организации

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что организация приступает к масштабному пересмотру своей политики.

Об этом сообщает ТАСС.

«Фонд приступает к проведению масштабного пересмотра своей политики, в том числе в отношении надзора, программы оценки финансового сектора, условий программ, поддерживаемых МВФ, инструментов льготного кредитования, анализа устойчивости долговой ситуации и развития потенциала», — сказала она.

Лагард добавила, что в фонде начали комплексную программу по изучению возможностей и трудностей в связи с переходом на цифровые технологии.

Уточняется, что политика международной организации пересматривается «в соответствии с меняющейся экономической ситуацией и для содействия реализации глобального мандата МВФ и удовлетворения потребностей его государств-членов».

Ранее Лагард заявила, что международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно.