В МВФ рассказали о решении пересмотреть политику организации
Об этом сообщает ТАСС.
«Фонд приступает к проведению масштабного пересмотра своей политики, в том числе в отношении надзора, программы оценки финансового сектора, условий программ, поддерживаемых МВФ, инструментов льготного кредитования, анализа устойчивости долговой ситуации и развития потенциала», — сказала она.
Лагард добавила, что в фонде начали комплексную программу по изучению возможностей и трудностей в связи с переходом на цифровые технологии.
Уточняется, что политика международной организации пересматривается «в соответствии с меняющейся экономической ситуацией и для содействия реализации глобального мандата МВФ и удовлетворения потребностей его государств-членов».
Ранее Лагард заявила, что международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно.