Глава МВФ назвала неизбежным регулирование операций с криптовалютами

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Глава МВФ Кристин Лагард заявила в ходе интервью телеканалу CNN, что международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно.

«Я считаю, что это неизбежно. У нас было регулирование организаций в течение последних 10 лет после финансового кризиса, а сейчас нам точно нужно двигаться в сторону регулирования операций», — отметила она.

По словам Лагард, у операций с криптовалютами «есть тёмная сторона» и в МВФ активно занимаются противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма при помощи криптовалют.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT заявил, что в сфере криптовалют будущее — за блокчейном.

Эксперты рассказали телеканалу «360», что ждёт криптовалюту.

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