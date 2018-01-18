Эксперты рассказали, что ждёт криптовалюту

Эксперты рассказали телеканалу «360», что ждёт криптовалюту.

По словам блокчейн-разработчика Сергея Лоншакова, в настоящее время новости из Азии заметно влияют на курс биткоина, источник потенциальных изменений курса находится именно в этом регионе.

«Такая ситуация наблюдалась уже неоднократно. Сравните с тем временем, когда биткоин достиг цены в $1 тыс. После этого он упал до $450. Тогда даже новостной фон был аналогичный — говорили, что роста криптовалют больше не будет, что это был максимум», — заявил Лоншаков.

По его словам, не стоит относиться к криптовалюте как к инструменту спекуляции, а при скачках курса нет смысла бежать покупать или продавать её.

Со своей стороны, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский отметил, что будут и падения биткоина, и его рост, а закончится всё выбросом вверх и «жесточайшим обвалом».

«В качестве прототипа возьмите хотя бы серебро, которое летело по $50 за унцию, и что с ним было потом. Или возьмите то же золото. С биткоином будет жёстче — любой пузырь рано или поздно лопнет», — сказал Голубовский.

По оценке эксперта, в настоящее время курс биткоина слишком подвержен влиянию новостного фона.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею о национальной криптовалюте в России.