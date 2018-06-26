Совет ЕС одобрил выделение Украине €1 млрд

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Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд, сообщает пресс-служба.
Совет ЕС одобрил выделение Украине €1 млрд
  • © Klaus Ohlenschläger
  • globallookpress.com

«Сегодня совет одобрил выделение €1 млрд новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации, а также программы структурных реформ», — говорится в сообщении в Twitter.

13 июня Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд в рамках третьей программы макрофинансовой помощи.

В ЕП отметили, что Киев получит данную сумму двумя траншами в течение 2,5 лет, при этом страна должна принять жёсткие антикоррупционные меры.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Европарламента.

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