На Украине возбудили дело против главы НАБУ

В отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника возбудили уголовное дело по подозрению в разглашении данных следствия.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины в своём Facebook.

«САП зарегистрировано уголовное производство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором НАБУ», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что дело возбуждено в связи с заявлением подозреваемого в коррупции министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Сытник ему заблаговременно сообщил о запланированном проведении обыска у него дома.

Ранее Омелян заявил, что глава НАБУ лично его предупредил о готовящихся обысках.