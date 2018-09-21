На Украине возбудили дело против главы НАБУ

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В отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника возбудили уголовное дело по подозрению в разглашении данных следствия.
На Украине возбудили дело против главы НАБУ
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины в своём Facebook.

«САП зарегистрировано уголовное производство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором НАБУ», — заявили в прокуратуре. 

Отмечается, что дело возбуждено в связи с заявлением подозреваемого в коррупции министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Сытник ему заблаговременно сообщил о запланированном проведении обыска у него дома.

Ранее Омелян заявил, что глава НАБУ лично его предупредил о готовящихся обысках.

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