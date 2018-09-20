Министр инфраструктуры Украины заявил, что знал о готовящемся обыске в его доме
- РИА Новости
Об этом информирует УНН со ссылкой на Омеляна.
«Мне было известно об обысках, которые планируются у меня в доме. Я сознательно к ним не готовился. Поэтому детективы, прибывшие на место обыска, увидели всё так, как оно было», — сказал он.
По словам Омеляна, об обыске его предупредил лично директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник.
«Я узнал вчера из СМИ о том, что был наложен арест на моё имущество… Подтверждения у меня никакого нет», — сказал он.