Министр инфраструктуры Украины заявил, что знал о готовящемся обыске в его доме

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Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который подозревается в коррупции, заявил, что знал о готовящемся обыске у него дома. 
Министр инфраструктуры Украины заявил, что знал о готовящемся обыске в его доме
  • РИА Новости

Об этом информирует УНН со ссылкой на Омеляна. 

«Мне было известно об обысках, которые планируются у меня в доме. Я сознательно к ним не готовился. Поэтому детективы, прибывшие на место обыска, увидели всё так, как оно было», — сказал он. 

По словам Омеляна, об обыске его предупредил лично директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник.

«Я узнал вчера из СМИ о том, что был наложен арест на моё имущество… Подтверждения у меня никакого нет», — сказал он. 

Ранее суд арестовал часть имущества Омеляна.

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