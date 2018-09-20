Министр инфраструктуры Украины заявил, что знал о готовящемся обыске в его доме

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который подозревается в коррупции, заявил, что знал о готовящемся обыске у него дома.

Об этом информирует УНН со ссылкой на Омеляна.

«Мне было известно об обысках, которые планируются у меня в доме. Я сознательно к ним не готовился. Поэтому детективы, прибывшие на место обыска, увидели всё так, как оно было», — сказал он.

По словам Омеляна, об обыске его предупредил лично директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник.

«Я узнал вчера из СМИ о том, что был наложен арест на моё имущество… Подтверждения у меня никакого нет», — сказал он.

Ранее суд арестовал часть имущества Омеляна.