Суд арестовал часть имущества министра инфраструктуры Украины

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Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство об аресте имущества министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Суд арестовал часть имущества министра инфраструктуры Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря суда Яну Квитченко.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура подала два ходатайства об аресте имущества министра инфраструктуры. Их рассматривали в закрытом судебном заседании. Следственный судья Максим Вишняк принял решение удовлетворить одно полностью, а другое частично», — сказала она.

При этом, как отметила Квитченко, она не имеет права рассказывать, «какое именно имущество арестовано, а какое — нет».

Агентство напоминает, что 13 сентября Омеляну было вручено подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

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