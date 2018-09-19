Суд арестовал часть имущества министра инфраструктуры Украины

Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство об аресте имущества министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря суда Яну Квитченко.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура подала два ходатайства об аресте имущества министра инфраструктуры. Их рассматривали в закрытом судебном заседании. Следственный судья Максим Вишняк принял решение удовлетворить одно полностью, а другое частично», — сказала она.

При этом, как отметила Квитченко, она не имеет права рассказывать, «какое именно имущество арестовано, а какое — нет».

Агентство напоминает, что 13 сентября Омеляну было вручено подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Ранее подозреваемому в незаконном обогащении Омеляну разрешили выезжать в заграничные командировки.