Суд арестовал часть имущества министра инфраструктуры Украины
- РИА Новости
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря суда Яну Квитченко.
«Специализированная антикоррупционная прокуратура подала два ходатайства об аресте имущества министра инфраструктуры. Их рассматривали в закрытом судебном заседании. Следственный судья Максим Вишняк принял решение удовлетворить одно полностью, а другое частично», — сказала она.
При этом, как отметила Квитченко, она не имеет права рассказывать, «какое именно имущество арестовано, а какое — нет».
Агентство напоминает, что 13 сентября Омеляну было вручено подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Ранее подозреваемому в незаконном обогащении Омеляну разрешили выезжать в заграничные командировки.