Подозреваемому в коррупции украинскому министру разрешили выезжать за рубеж в командировки

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Национальное антикоррупционное бюро Украины предоставило разрешение подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну выезжать в заграничные командировки. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Подозреваемому в коррупции украинскому министру разрешили выезжать за рубеж в командировки
  • РИА Новости

«Во исполнение постановления суда мы сдали паспорта. И подали заявление в НАБУ, чтобы детектив предоставил разрешение на выезд в командировку. Детектив НАБУ дал разрешение», — заявил адвокат министра Александр Лысак.

В воскресенье, 16 сентября, Омелян сообщил, что отправился с рабочим визитом в Германию.

Ранее сообщалось, что Соломенский суд Киева отпустил главу Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна под личное поручительство министра молодёжи и спорта Игоря Жданова и депутата Верховной рады Фёдора Бендюженко.

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