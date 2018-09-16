Подозреваемому в коррупции украинскому министру разрешили выезжать за рубеж в командировки
- РИА Новости
«Во исполнение постановления суда мы сдали паспорта. И подали заявление в НАБУ, чтобы детектив предоставил разрешение на выезд в командировку. Детектив НАБУ дал разрешение», — заявил адвокат министра Александр Лысак.
В воскресенье, 16 сентября, Омелян сообщил, что отправился с рабочим визитом в Германию.
Ранее сообщалось, что Соломенский суд Киева отпустил главу Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна под личное поручительство министра молодёжи и спорта Игоря Жданова и депутата Верховной рады Фёдора Бендюженко.