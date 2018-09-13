НАБУ предъявило обвинение в незаконном обогащении министру инфраструктуры Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение министру инфраструктуры страны Владимиру Омеляну. Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Twitter.

«Министру инфраструктуры Украины сообщено о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации», — указывается в заявлении.

Уточняется, что его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

«Глава Министерства инфраструктуры с 2000 года находится на государственной службе. В период с 01.01.2000 по 26.04.2018 он получил 2,17 млн гривен официального дохода, тогда как его расходы лишь в период с 2008 года по 26.04.2015 составили не менее 3,45 млн гривен», — подчёркивается в сообщении.

#Міністр інфраструктури України , який з 2000 року перебуває на державній службі, у період з 1.01.2000 по 26.04.2018 отримав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його склали лише в період із 2008 року по 26.04.2015 щонайменше 3,45 млн грнhttps://t.co/viXUXJWivl — NAB Ukraine (@nab_ukr) 13 сентября 2018 г.

Также в НАБУ опубликовали инфографику, которая, по данным ведомства, демонстрирует находящиеся в собственности министра активы и их стоимость.

Отмечается, что Омелян на своей странице в Facebook подтвердил факт получения подозрения и намерен провести брифинг в 17:30 в министерстве.

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