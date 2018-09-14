Суд отпустил украинского министра Омеляна под поручительство
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Избрать для подозреваемого Омеляна Владимира Владимировича меру пресечения в виде личного поручительства», — огласила решение судья.
Суд обязал поручителей Омеляна обеспечить выполнение подозреваемым ряда требований, в том числе прибытия к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины по первому требованию.
Также министра обязали сдать заграничный паспорт и другие документы, дающие право выезда из страны.
Ранее НАБУ предъявило Омеляну обвинение в незаконном обогащении.