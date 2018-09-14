Суд отпустил украинского министра Омеляна под поручительство

Соломенский суд Киева отпустил главу Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна под личное поручительство министра молодёжи и спорта Игоря Жданова и депутата Верховной рады Фёдора Бендюженко.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Избрать для подозреваемого Омеляна Владимира Владимировича меру пресечения в виде личного поручительства», — огласила решение судья.

Суд обязал поручителей Омеляна обеспечить выполнение подозреваемым ряда требований, в том числе прибытия к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины по первому требованию.

Также министра обязали сдать заграничный паспорт и другие документы, дающие право выезда из страны.

Ранее НАБУ предъявило Омеляну обвинение в незаконном обогащении.