«Предвыборный трюк»: с чем может быть связана продажа Петром Порошенко завода по производству боевых катеров

Принадлежащий Петру Порошенко фонд «Прайм Эссетс Кэпитал» объявил о грядущей продаже предприятия «Кузница на Рыбальском», которое специализируется на производстве катеров и бронеавтомобилей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. Ранее глава государства отдал в доверительное управление инвесткомпании Rothschild свой главный актив — кондитерскую фабрику Roshen. Эксперты утверждают, что Порошенко де-факто сохранил собственную бизнес-империю и продолжает получать от неё доход. Зачем украинский лидер решил продать зарабатывающее на заказах Минобороны предприятие, разбирался RT.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил на своей странице в Facebook, что принадлежащий Петру Порошенко фонд «Прайм Эссетс Кэпитал» продаёт предприятие «Кузница на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузня»), которое поставляет ВСУ боевые катера и бронеавтомобили «Тритон». 82,5% акций завода принадлежит фонду главы государства.

По словам Цеголко, претендентом на покупку является одна из украинских компаний. Сделка будет заключена, если Антимонопольный комитет страны даст своё согласие. Её сопровождением займётся международная аудиторская фирма Ernst & Young.

Цеголко напомнил, что в январе 2016 года Порошенко избавился от своего главного актива — кондитерской компании Roshen. Она была передана в доверительную собственность инвестиционному банку Rothschild (так называемый слепой траст). В 2017 году закрыли Липецкую фабрику.

Также по теме Кузница Порошенко: как президент Украины зарабатывает на поставках техники для ВСУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет документы завода «Кузня на Рыбальском», который входит в бизнес-империю...

Продажа всех бизнес-активов была одним из главных предвыборных обещаний Порошенко. По оценке журнала Forbes, в 2014 году состояние главы государства составляло $1,3 млрд, в 2015-м — $940 млн, в 2016-м — $858 млн, в 2017 году — $589 млн.

По подсчётам украинского делового журнала «Фокус», на сегодняшний день Порошенко владеет собственностью стоимостью $542 млн, занимая 11-е место в списке самых богатых людей Украины. Как следует из Единого государственного реестра деклараций Украины, Порошенко является официальным бенефициаром около 100 различных компаний.

В 2014 году под управлением «Прайм Эссетс Кэпитал» находились активы в пищевой промышленности (Roshen, «Агропродинвест», «Подолье»), медиаиндустрии (телеканал «1+1», Пятый канал), судостроении (Севастопольский морской завод, «Ленинская кузня») и автомобильной отрасли (корпорация «Богдан»).

«Ничего не делает себе в убыток»

По словам источников RT в Верховной раде, с продажей «Кузницы на Рыбальском» Порошенко избавится практически от всех своих активов. На сегодняшний день Roshen и значительная часть других предприятий его бизнес-империи находятся в управлении Rothschild. Однако это не мешает главе государства продолжать получать от переданных активов прибыль на правах акционера.

«Порошенко известен своей патологической жадностью. Он никогда ничего не делает себе в убыток и по-прежнему зарабатывает на своей бизнес-империи. Тот же Roshen, с которым он якобы никак не связан, неплохо развивается», — прокомментировал в беседе с RT ситуацию украинский политолог Владимир Скачко.

Эксперт пояснил, что форма слепого траста не предполагает полной отчуждённости владельца до продажи актива другому неаффилированному с ним лицу. На текущий момент Roshen по-прежнему остаётся под доверительным управлением.

В 2015 году на приобретение кондитерской корпорации, основанной Порошенко, претендовала швейцарская транснациональная корпорация Nestlé. Она предложила президенту страны $1 млрд, но тот оценил своё детище в $3 млрд.

В декабре 2017 года представитель Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти рассказал о том, что на кондитерские активы Порошенко не нашлось покупателей из-за турбулентности в российско-украинских отношениях. По его мнению, покупателем Roshen может стать только игрок «глобального уровня».

Скачко отметил, что текущая ситуация с продажей активов позволяет президенту Украины «достаточно комфортно» продолжать политическую деятельность. По его словам, Порошенко ничего не потеряет, если его предприятия будут в итоге проданы. Вырученные деньги, как считает политолог, глава украинского государства вложит в офшоры или зарубежные активы.

Бизнес на оборонзаказах

С началом конфликта в Донбассе «Кузница на Рыбальском» специализируется на производстве продукции для нужд вооружённых сил. В частности, завод выпускает артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М», десантно-штурмовые корабли проекта 58181 «Кентавр» и бронеавтомобили «Тритон». В ближайшее время предприятие может получить контракты на выпуск ракетно-артиллерийских катеров типа «Лань».

«Завод «Ленкузня» чувствует себя прекрасно после победы Петра Порошенко на выборах 2014 года. Предприятие приносит прибыль, поэтому смысла избавляться от него нет. Насколько я понимаю логику окружения президента, они хотят передать предприятие украинскому бизнесмену и избежать критики перед выборами», — пояснил источник RT в партии «Блок Петра Порошенко» (БПП).

10 цех завода «Кузница на Рыбальском»

© Wikipedia

Собеседник RT во фракции «Народный фронт», наоборот, сомневается в том, что судостроительное предприятие вызовет интерес у местных бизнесменов. По его словам, новому владельцу будет сложно получить государственные заказы. Единственное преимущество завода, как полагает депутат Верховной рады, — это удачное месторасположение, которое позволяет построить на этом месте жилые комплексы.

Представитель партии «Самопомощь» заявил в беседе с RT, что Порошенко не согласится на продажу «Кузницы на Рыбальском». Он убеждён, что «Прайм Эссетс Кэпитал» не сможет выручить за предприятие желаемую для Порошенко сумму из-за всеобщего обвала стоимости активов в стране.

«Ярлык на княжение»

В ноябре 2017 года сотрудничество «Кузницы на Рыбальском» с Минобороны попало в поле зрения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Надзорное ведомство заподозрило предприятие Порошенко в продаже погранслужбе страны автомобилей по завышенным в три раза ценам.

Владимир Скачко считает, что за анонсированной продажей «Кузницы» стоят не только коммерческие, но и политические интересы Порошенко. По его мнению, украинский лидер пытается угодить США, которые поставляют для нужд ВМС Украины патрульные катера типа «Айленд».

По информации украинских СМИ, в предыдущие годы Порошенко и депутат Верховной рады Игорь Кононенко (один из бенефициаров «Кузницы на Рыбальском») чинили препятствия в передаче подержанных американских кораблей, рассчитывая на крупные заказы Минобороны.

Артиллерийский катер проекта 58155 «Гюрза-М»

Facebook

© GeneralStaff.ua

«Кузница на Рыбальском» — единственное нормально работающее судостроительное предприятие Украины. Если его продажа не будет фикцией, то «Кузницу» может ожидать печальная участь наряду с другими заводами страны. Это как история с пенсильванским углём и электровозами General Motors. Порошенко готов покупать американское, чтобы получить в Вашингтоне «ярлык на княжение», — утверждает Скачко.

Собеседник RT уверен, что новость о продаже «Кузницы на Рыбальском» направлена на популяризацию Порошенко в преддверии президентских выборов, которые пройдут 31 марта 2019 года. Согласно опросу группы «Рейтинг», за действующего главу государства готовы проголосовать лишь 6,8% избирателей. Кроме того, Порошенко является лидером антирейтинга украинских политиков.