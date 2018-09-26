Порошенко намерен продать свой судостроительный завод
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В настоящее время фонд, управляющий активами украинского лидера, ожидает получения разрешения антимонопольной службы на совершение сделки.
«Фонд Prime Assets Capital достиг принципиального соглашения о продаже акций предприятия отечественному покупателю», — говорится в сообщении.
Данную информацию также подтвердил в своём Facebook Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента Украины.
Предприятие специализируется в том числе на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов и судоремонте.
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак рассказал о письме, адресованном Порошенко и подписанном группой парламентариев, с требованием прокомментировать информацию о возможных злоупотреблениях главы государства.