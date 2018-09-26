Порошенко намерен продать свой судостроительный завод

Президент Украины Пётр Порошенко намерен продать судостроительный завод «Кузница на Рыбальском». Об этом сообщается на сайте предприятия.

В настоящее время фонд, управляющий активами украинского лидера, ожидает получения разрешения антимонопольной службы на совершение сделки.

«Фонд Prime Assets Capital достиг принципиального соглашения о продаже акций предприятия отечественному покупателю», — говорится в сообщении.

Данную информацию также подтвердил в своём Facebook Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента Украины.

Предприятие специализируется в том числе на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов и судоремонте.

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак рассказал о письме, адресованном Порошенко и подписанном группой парламентариев, с требованием прокомментировать информацию о возможных злоупотреблениях главы государства.