Порошенко назвал одну из главных угроз для Украины

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что одной из самых больших угроз для Украины является коррупция.
Порошенко назвал одну из главных угроз для Украины
  • ©VALENTYN OGIRENKO
  • Reuters

«Коррупция — одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно в отношении системы электронных деклараций», — написал он в Twitter.

По его словам, другого пути нет, а прозрачности «требует украинское общество».

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также назвал коррупцию одной из главных угроз для Украины. 

Политолог Олег Соскин рассказал НСН о сути антикоррупционных войн на Украине. 

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