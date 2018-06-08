Порошенко назвал одну из главных угроз для Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что одной из самых больших угроз для Украины является коррупция.

«Коррупция — одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно в отношении системы электронных деклараций», — написал он в Twitter.

Корупція – одна з найбільших загроз для нашої держави. Щоб запустити в Україні всю систему антикорупційних інститутів, мені довелося подолати шалений спротив, особливо щодо системи електронних декларацій. Однак іншого шляху немає. Цієї прозорості вимагає українське суспільство. — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 июня 2018 г.

По его словам, другого пути нет, а прозрачности «требует украинское общество».

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также назвал коррупцию одной из главных угроз для Украины.

Политолог Олег Соскин рассказал НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.