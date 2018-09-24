В Раде призвали Порошенко прокомментировать сообщения о его возможных злоупотреблениях

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Внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак на своей странице в Facebook рассказал о письме, адресованном президенту Украины Петру Порошенко и подписанном группой парламентариев, с требованием прокомментировать информацию о возможных злоупотреблениях главы государства.
В Раде призвали Порошенко прокомментировать сообщения о его возможных злоупотреблениях
  • Reuters

Письмо подписали 40 депутатов, в том числе лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По словам Чумака, письмо передано Порошенко.

«Вместе с Уголовным кодексом, который я подарил президенту, я передал ему лично в руки письмо, которое подписали 40 нардепов, в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко», — уточнил он.

Отмечается, что депутаты обратились к президенту с просьбой лично подтвердить или опровергнуть информацию, в частности, о наличии у него незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в офшорных юрисдикциях, уклонении от налогообложения на Украине, злоупотреблении властью, а также о владении различными видами бизнеса в России.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что источниками коррупции в стране являются чрезмерный государственный сектор, таможня и сфера выдачи лицензий на природные богатства.

В июне Порошенко назвал коррупцию одной из самых больших угроз для страны.

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