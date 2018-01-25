СМИ сообщили, что Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег

Украинский президент Пётр Порошенко, являясь бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и таким образом нарушил закон о противодействии отмыванию денег. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как уточняется, владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания «Интерстарч Украина», входящая в состав агрохолдинга Порошенко «Укрпроминвест-Агро».

По данным издания, согласно закону об отмывании денег, Interstarch GmbH должна была до 1 октября 2017 года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности. Отмечается, что речь идёт, прежде всего, о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и могут сознательно скрывать свои активы с помощью офшоров.

После того как реестр стал доступен для журналистов, издание Deutsche Welle запросило информацию об Interstarch GmbH. Как выяснилось, «украинские инвесторы ничего не внесли в реестр».

Сообщается, что компании, не сообщившее о своих бенефициарах, обязаны выплатить штраф в размере до €100 тыс. А в случае повторного нарушения — до €1 млн.

Ранее украинские СМИ писали, что в документах Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) фигурирует и офшор президента страны Петра Порошенко. При этом журналисты предположили, что он создал офшорную компанию не для передачи корпорации Roshen в «слепой траст», а для ухода от налогов.

В 2016 году сообщалось, что Пётр Порошенко перевёл около €4 млн в офшорные компании, принадлежащие ему.