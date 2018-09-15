Луценко назвал три источника коррупции на Украине

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Источниками коррупции на Украине являются чрезмерный государственный сектор, таможня и сфера выдачи лицензий на природные богатства, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в рамках 15-й ежегодной конференции YES.
Луценко назвал три источника коррупции на Украине
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«Наиболее важным является уничтожение источников коррупции. Я уже полгода подчёркиваю, что правительство, парламент, президент, вся власть и общество должны закрыть ключевые как минимум три дырки, которые являются источником коррупции в Украине», — цитирует УНН Луценко.

По его словам, необходимо посадить ещё две тысячи «мелкой и средней рыбы», а также несколько сотен «крупной».

«Но что является источником новых и новых коррупционеров, источник номер один — национального размера огромный государственный сектор. Ещё есть два маленьких источника: таможня (30% таможни всё ещё идёт вне государственного кармана), третья — выдача лицензий на природные богатства. Это основание всей украинской олигархии», — добавил он.

Ранее Луценко рассказал, что на Украине существует пять «суперкриминализированных» направлений, включая таможню, государственный сектор и градостроительство.

В июне президент Украины Пётр Порошенко назвал коррупцию одной из самых больших угроз для страны. 

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