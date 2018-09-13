Луценко назвал «суперкриминализированные» сферы Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в стране есть пять наиболее криминализированных направлений, включая таможню, государственный сектор и градостроительство.

Об этом сообщает УНН.

«У нас в стране есть пять суперкриминализированных направлений. Это таможня, государственный сектор экономики, куда каждая партия хочет всунуть своего «менеджера», выдача лицензий (нефть, газ, гранит и так далее) и система градостроительства», — сообщил он.

По словам Луценко, система градостроительства на Украине за последние годы стала «едва ли не самым большим объектом вымогательства взяток».

«По сравнению с хищением страны времён (бывшего президента Украины Виктора. — RT) Януковича эти взятки выросли. В городе Одессе при Януковиче собирали $5 за квадратный метр за подписи, а сейчас, по моим данным, $20», — сказал он.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что в 2017 году в стране вынесли около 1,7 тыс. приговоров по коррупционным делам.