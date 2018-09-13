Луценко назвал «суперкриминализированные» сферы Украины
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Об этом сообщает УНН.
«У нас в стране есть пять суперкриминализированных направлений. Это таможня, государственный сектор экономики, куда каждая партия хочет всунуть своего «менеджера», выдача лицензий (нефть, газ, гранит и так далее) и система градостроительства», — сообщил он.
По словам Луценко, система градостроительства на Украине за последние годы стала «едва ли не самым большим объектом вымогательства взяток».
«По сравнению с хищением страны времён (бывшего президента Украины Виктора. — RT) Януковича эти взятки выросли. В городе Одессе при Януковиче собирали $5 за квадратный метр за подписи, а сейчас, по моим данным, $20», — сказал он.
Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что в 2017 году в стране вынесли около 1,7 тыс. приговоров по коррупционным делам.