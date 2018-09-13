Луценко назвал «суперкриминализированные» сферы Украины

Короткая ссылка
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в стране есть пять наиболее криминализированных направлений, включая таможню, государственный сектор и градостроительство.
Луценко назвал «суперкриминализированные» сферы Украины
  • ©Str
  • globallookpress.com

Об этом сообщает УНН

«У нас в стране есть пять суперкриминализированных направлений. Это таможня, государственный сектор экономики, куда каждая партия хочет всунуть своего «менеджера», выдача лицензий (нефть, газ, гранит и так далее) и система градостроительства», — сообщил он. 

По словам Луценко, система градостроительства на Украине за последние годы стала «едва ли не самым большим объектом вымогательства взяток».

«По сравнению с хищением страны времён (бывшего президента Украины Виктора. — RT) Януковича эти взятки выросли. В городе Одессе при Януковиче собирали $5 за квадратный метр за подписи, а сейчас, по моим данным, $20», — сказал он.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что в 2017 году в стране вынесли около 1,7 тыс. приговоров по коррупционным делам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить