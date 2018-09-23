Опрос: только 5% украинцев высказались за переизбрание Порошенко на второй срок

По результатам исследования, проведённого телеканалом NewsOne, только 5% украинцев хотели бы видеть Петра Порошенко на посту президента Украины во второй раз.

Всего в телефонном опросе канала приняли участие свыше 35 тыс. человек. На вопрос: «Хотели бы вы, чтобы Порошенко переизбрали на второй срок?» — 95% респондентов проголосовали «нет», и только 5% выбрали ответ «да».

14 сентября стало известно, что нынешний президент Украины Пётр Порошенко объявит о своём участии в очередных выборах украинского главы государства после начала избирательной кампании.

18 сентября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что врачам стоило бы проверить психическое здоровье большинства кандидатов в президенты страны.

Позднее Порошенко пообещал, что парламентские и президентские выборы, которые пройдут на Украине в 2019 году, будут честными, «как в 2014—2015 годах».