На Украине предложили проверить психическое здоровье кандидатов в президенты
- @MatiosAnatolii
Об этом он сказал в интервью изданию «Обозреватель».
«Я теряюсь от количества кандидатов, большинству из них надо проверить психическое здоровье, потому что хотеть быть и мочь — это две большие разницы», — сказал он.
При этом он отметил, что если бы был всесильным и независимым, то не стал бы сажать в тюрьму ни одного из претендентов на пост главы страны, так как для этого есть суд.
Ранее Матиос заявлял, что в стране сложилась ситуация, которая может привести к тому, что государство возглавит украинский Аугусто Пиночет.