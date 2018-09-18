На Украине предложили проверить психическое здоровье кандидатов в президенты

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что врачам стоило бы проверить психическое здоровье большинства кандидатов в президенты страны.

Об этом он сказал в интервью изданию «Обозреватель».

«Я теряюсь от количества кандидатов, большинству из них надо проверить психическое здоровье, потому что хотеть быть и мочь — это две большие разницы», — сказал он.

При этом он отметил, что если бы был всесильным и независимым, то не стал бы сажать в тюрьму ни одного из претендентов на пост главы страны, так как для этого есть суд.

Ранее Матиос заявлял, что в стране сложилась ситуация, которая может привести к тому, что государство возглавит украинский Аугусто Пиночет.