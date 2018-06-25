Главный военный прокурор Украины заявил, что страну может возглавить украинский Пиночет

Короткая ссылка
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в стране сложилась ситуация, которая может привести к тому, что государство возглавит украинский Аугусто Пиночет.
Главный военный прокурор Украины заявил, что страну может возглавить украинский Пиночет
  • © Maxym Marusenko
  • globallookpress.com

Об этом он заявил в интервью The Insider.

По его словам, этому будет способствовать, в частности, то, что в руках у гражданского населения находится большое количество огнестрельного оружия.

«В 2014—2015 годах были тяжёлые бои. Есть акты о потерях вооружения в боевых условиях. Потерь — столько, повреждено оружия — столько. Никто же не делает фото повреждённого автомата и не прилагает к этим отчётам. Все, кто ездил помогать в зоне АТО, привезли оттуда, кроме посттравматического расстройства, ещё и какой-то трофей — кто патрон, кто гранатомёт. Я не шучу. И всё это «гуляет» в мирной жизни», — отметил он.

По его словам, в конечном итоге может сложиться так, что владеющие оружием люди окажутся силой, которая определит политическое будущее страны, а тот, кто первым «подвесит к столбу» узнаваемого политика, получит всю власть.

«В своё время, когда все оценят уровень предвыборного популизма, скорее всего, наступит пора неучтённой политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмёт за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы», — добавил он.

По мнению Матиоса, может, украинский Пиночет ещё и не появился на политической арене, но очень скоро может возникнуть.

«Но в этом государстве есть здоровые силы, которые ещё не объединились и, может, не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Ищет стадион. Я убеждён», — заключил прокурор.

Ранее Матиос заявлял, что в настоящий момент «государство не в состоянии защитить людей».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить