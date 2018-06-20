Эксперт рассказал о шансах Тимошенко на выборах президента Украины
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«У неё невысокий рейтинг. Но выше, чем у всех остальных кандидатов на участие в президентской гонке. По крайней мере, пока», — заявил эксперт.
По его словам, на данный момент у Тимошенко около 14—15% голосов, и теоретически это даёт шанс на попадание во второй тур.
Как подчеркнул Погребинский, многое меняется, и осенью шансы могут оказаться другими.
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