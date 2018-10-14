«Жалость, насмешки и возмущение»: в России оценили три украинских «бренда» Порошенко

Украинские вооружённые силы, Нацгвардия и автокефальная церковь — так, по мнению Петра Порошенко, выглядит список «брендов, от которых больше всего корчит Москву». Ранее он заявил, что предоставление автокефалии стало «большой победой над московскими демонами», а боеспособность армии позволяет «защищаться против пятой колонны внутри государства». В Госдуме считают, что перечисленные президентом «бренды» — не повод для гордости, а позор Украины. Политологи также отмечают, что «евромайдан» похоронил все настоящие достижения украинского народа.

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о трёх «украинских брендах», от которых, по его мнению, «корчит Москву».

«Есть три украинских бренда, от которых сейчас больше всего корчит Москву. Это вооружённые силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь», — написал он в своём Twitter.

11 октября Синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что Варфоломей не имел канонического права снимать анафему. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков подчеркнул, что ответ Синода Русской православной церкви будет «адекватным и жёстким».

При этом Филарет считает, что решение Константинополя даёт ему возможность объединить три церкви. В свою очередь, Порошенко сказал, что решение о предоставлении получившейся структуре независимости уже принято. Он назвал получение Украиной автокефалии «большой победой боголюбивого украинского народа над московскими демонами».

«День, когда Синод Вселенского патриархата принял историческое решение о предоставлении украинской церкви автокефалии навсегда золотыми буквами будет вписан в историю Украины», — сказал он в ходе выступления на торжественном посвящении курсантов Херсонской морской академии пополнения 2018 года.

Спільна розбудова незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства. Я вже казав, як тільки де побачите людей, які закликатимуть взяти силою лавру, монастир чи храм, знайте, то – московська агентура. — Петро Порошенко (@poroshenko) October 14, 2018

«Пётр Алексеевич — эпатажный человек. Его фейковые заявления будоражат не только Украину, но и уже весь западный мир, потому что та ситуация, которая складывается сегодня внутри Украины, не устраивает сегодня ни её покровителей, ни сам народ», — сказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, предоставление автокефалии Украине будет иметь более тяжёлые последствия, чем ситуация на линии соприкосновения на юго-востоке страны. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такое решение станет «ещё одним поводом для разделения людей по принципу свой-чужой».

«Здравые люди, нормальные граждане не могут этим гордиться. Это позор Украины», — подчеркнул Водолацкий.

«Повод для позора»

13 октября в ходе выступления на Херсонщине Порошенко также заявил, что «Украина наконец имеет армию, которая способна остановить агрессора».

«Боеспособная армия — один из весомых факторов, которые позволяют нам вести действительно суверенную политику, политику независимости, иметь иммунитет от любого давления извне. И защищаться против пятой колонны внутри государства», — сказал Порошенко.

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Одним из последних преобразований стала отставка министра обороны Украины Степана Полторака. Он был вынужден покинуть воинскую службу в связи с грядущим вступлением в силу закона о национальной безопасности, согласно которому пост главы Минобороны может занимать только гражданское лицо. Однако «согласованный с партнёрами по НАТО» документ подразумевает, что Полторак может продолжить возглавлять ведомство в качестве гражданского лица — соответствующее предложение ему сделал украинский лидер.

При этом заявления об укреплении украинской армии не подтверждаются статистикой. Как рассказал военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин, в столице Украины от военной службы уклоняются 80% от общего числа призывников, а с января по июнь из армии уволились 11 тыс. контрактников и офицеров. Как отмечал Полторак в письме на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, мотивируя просьбу повысить оклад военным, ещё 18 тыс. должны уволиться до конца года.

По словам Водолацкого, специалисты, которые проводят переподготовку в украинской армии, «в шоке от уровня украинских офицеров и солдат», а Национальная гвардия сформирована из бывших бойцов националистических батальонов «Правого сектора»*, что «не поддаётся никакой логике».

«Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира, — отметил в разговоре с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек. — Заявление Порошенко — это как самопиар сумасшедшего, мол, я буйный и непредсказуемый, поэтому соседи крутят пальцем у виска и обходят стороной».

По мнению парламентария, озвученные Порошенко украинские «бренды» — это «жалкая пародия на силу и религиозное вероопределение». При этом «корчит» от таких «брендов» не Москву, а украинское население, отметил экономист и политолог Александр Дудчак.

«Всё перечисленное — это повод для позора. Армия Украины воюет со своим народом, перемирие так до конца и не наступает, Минские соглашения не соблюдаются. А то, что происходит сейчас с церковью, — это не просто позор, а преступление. Потому что государство вмешивается в те вещи, которые оно вообще не должно трогать никаким образом, тем более такими грязными руками, как у нынешней власти», — заявил эксперт.

По его словам, настоящие украинские «бренды» являлись достижениями всего Советского Союза и были «похоронены «майданом».

«Это авиация, космос, самый большой в мире самолёт, самые мощные в мире межконтинентальные ракеты — вот это были бренды. Это авианосцы, которые были созданы в Николаеве. То есть брендов-то хватало. Помимо певучей мовы, синего неба и жёлтой пшеницы на полях, были реальные достижения», — считает Дудчак.

Эксперт уверен, что Украина могла бы поддерживать и развивать эти направления в сотрудничестве с Россией, однако теперь, после прихода новой власти, «бренды» восстановлению не подлежат.

«Настоящие украинские бренды — это хлебосольность, это трудолюбие, это взаимопомощь. Именно эти национальные бренды демонстрируют украинцы, живущие в России», — заключил Бальбек.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).