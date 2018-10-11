Захарова рассказала о последствиях предоставления автокефалии Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предоставление Украине автокефалии приведёт к расколу в обществе.

«Это ещё один нож в истекающее кровью тело Украины, это ещё один повод для разделения людей по принципу свой-чужой. Это ещё одна разделительная линия, которая будет проходить не по внешнему периметру Украины, а по внутреннему её существу», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил надежду на отсутствие поспешных решений по автокефалии для Украины.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ситуация с возможным предоставлением автокефалии церкви на Украине несёт в себе угрозу для национального единства страны.