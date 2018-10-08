Патриарх Кирилл: раскол на Украине несёт в себе угрозу для «общенациональной жизни»
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Об этом он сказал после Божественной литургии в день памяти преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре.
«Мы просим его (Сергия Радонежского. — RT), чтобы он молитвами своими преклонил милость к Вселенской православной церкви, чтобы примирил враждующих, чтобы остановил распространение расколов, особенно там, где раскол несёт в себе угрозу для общенациональной жизни. Я имею в виду братскую Украину», — цитирует ТАСС патриарха.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл написал письма предстоятелям всех поместных православных церквей, в которых рассказал о ситуации на Украине.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера о создании автокефальной поместной церкви.