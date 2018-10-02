Патриарх Кирилл проинформировал предстоятелей всех поместных церквей о ситуации на Украине

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал письма предстоятелям всех поместных православных церквей, в которых рассказал о ситуации на Украине.
Патриарх Кирилл проинформировал предстоятелей всех поместных церквей о ситуации на Украине
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Кардашов Антон

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николая Балашова.

Отмечается, что патриарх также выступил с предложением начать общеправославное обсуждение проблемы, существующей на Украине.

«В письмах изложена позиция Русской православной церкви по вопросу о так называемой украинской автокефалии и о возможных негативных последствиях действий Константинопольского патриархата для единства вселенского православия», — уточнил Балашов.

Всего в мире 15 православных церквей, русская — крупнейшая.

Ранее стало известно, что на президента Украины Петра Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви на Украине.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера о создании автокефальной поместной церкви.

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