Патриарх Кирилл проинформировал предстоятелей всех поместных церквей о ситуации на Украине
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николая Балашова.
Отмечается, что патриарх также выступил с предложением начать общеправославное обсуждение проблемы, существующей на Украине.
«В письмах изложена позиция Русской православной церкви по вопросу о так называемой украинской автокефалии и о возможных негативных последствиях действий Константинопольского патриархата для единства вселенского православия», — уточнил Балашов.
Всего в мире 15 православных церквей, русская — крупнейшая.
Ранее стало известно, что на президента Украины Петра Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви на Украине.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера о создании автокефальной поместной церкви.