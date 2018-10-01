На Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви на Украине

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Окружной административный суд Киева рассмотрит иск к президенту Украины Петру Порошенко в связи с его обращением к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.
На Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви на Украине
  • Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иск подан Неправительственной организацией верховенства права, подготовительное заседание назначено на 13 ноября.

Как отметили в суде, истец просит суд установить отсутствие полномочий президента вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путём «подписания и направления обращения к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине».

Ранее Порошенко заявил, что Украина не намерена «спрашивать разрешения» у России и Русской православной церкви относительно вопроса получения УПЦ КП автокефалии.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею Порошенко о создании автокефальной поместной церкви.

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