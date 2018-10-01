На Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви на Украине
- Reuters
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Иск подан Неправительственной организацией верховенства права, подготовительное заседание назначено на 13 ноября.
Как отметили в суде, истец просит суд установить отсутствие полномочий президента вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путём «подписания и направления обращения к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине».
Ранее Порошенко заявил, что Украина не намерена «спрашивать разрешения» у России и Русской православной церкви относительно вопроса получения УПЦ КП автокефалии.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею Порошенко о создании автокефальной поместной церкви.