Порошенко заявил, что не будет «спрашивать разрешения у России» по вопросу автокефалии

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Украина не намерена «спрашивать разрешения» у России и Русской православной церкви относительно вопроса получения УПЦ КП автокефалии, заявил украинский лидер Пётр Порошенко.
Порошенко заявил, что не будет «спрашивать разрешения у России» по вопросу автокефалии
  • ©president.gov.ua

«Если мы будем молиться и бороться — томос и Единая поместная православная церковь будут на Украине раньше, чем кто-либо ожидает. Мы не будем спрашивать разрешения ни у (президента России Владимира. — RT) Путина, ни у (Патриарха Московского и всея Руси) Кирилла на то, как нам молиться, в какие храмы ходить и как нам жить», — заявил президент Украины.

Ранее Священный синод Русской православной церкви выразил решительный протест и возмущение в связи с решением Патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов (представителей) на Украине, где сейчас действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.

Также сообщалось, что Русская православная церковь может разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае, если Украинской церкви будет дарована автокефалия.

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