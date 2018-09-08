РПЦ прекратит общение с Константинополем в случае дарования УПЦ КП автокефалии
- РИА Новости
«Когда таким наглым и циничным образом вмешиваются в дела поместной православной церкви, это не только заводит ситуацию в тупик, но и грозит расколом всего мирового православия… Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в Русской церкви эту автокефалию не признаем. Нам не останется ничего, кроме как разорвать общение с Константинополем», — заявил митрополит Иларион, глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ, в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что своими действиями Константинопольский патриархат «по сути ставит себя вне… правового поля вселенского православия».
Ранее священный синод РПЦ выразил решительный протест в связи с решением патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов (представителей) на Украине, которая является канонической территорией Московского патриархата.
Речь идёт об архиепископе Данииле Памфилийском из США и епископе Илларионе Эдмонтонском из Канады.
В УПЦ МП заявили, что ответственность за последствия решение о назначениях полностью возложена на патриарха Константинопольского.
В июле президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение УПЦ КП указа об автокефалии завершит утверждение независимости страны.