В УПЦ МП возложили ответственность на патриарха Варфоломея за последствия отправки экзархов в Киев
- РИА Новости
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«Назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви. Назначение экзархов в Киев состоялось без ведома блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия как единого канонического епископа города Киева. Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния будет лежать на Константинопольском патриархате», — говорится в тексте.
Также отмечается, что данное решение противоречит второму правилу Второго Вселенского (Константинопольского) собора: «Не будучи приглашёнными, епископы да не переходят за пределы своей области».
Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал произошедшее.
Также депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею президента Украины Петра Порошенко о создании автокефальной поместной церкви.