В УПЦ МП возложили ответственность на патриарха Варфоломея за последствия отправки экзархов в Киев

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В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявили, что ответственность за возможные последствия решения о назначении экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады будет возложена на патриарха Константинопольского Варфоломея.
В УПЦ МП возложили ответственность на патриарха Варфоломея за последствия отправки экзархов в Киев
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«Назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви. Назначение экзархов в Киев состоялось без ведома блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия как единого канонического епископа города Киева. Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния будет лежать на Константинопольском патриархате», — говорится в тексте.

Также отмечается, что данное решение противоречит второму правилу Второго Вселенского (Константинопольского) собора: «Не будучи приглашёнными, епископы да не переходят за пределы своей области».

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал произошедшее.

Также депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею президента Украины Петра Порошенко о создании автокефальной поместной церкви.

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