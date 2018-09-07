В РПЦ пообещали ответить на назначение патриархом Варфоломеем своих епископов на Украине

Короткая ссылка
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал назначение Константинопольским патриархом Варфоломеем своих представителей-епископов на Украине без согласования с Русской православной церковью.
В РПЦ пообещали ответить на назначение патриархом Варфоломеем своих епископов на Украине
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

По его словам, данный шаг является «беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата».

«Такие действия не могут остаться без ответа», — говорится в заявлении Легойды в Telegram.

Ранее Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

Речь идёт об архиепископе Данииле Памфилийском из США и епископе Илларионе Эдмонтонском из Канады. В пресс-службе отметили, что оба они «служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском патриархате». 

В Киевском патриархате приветствовали данное решение. 

В июле президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение УПЦ КП указа об автокефалии завершит утверждение независимости страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить