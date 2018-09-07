В РПЦ пообещали ответить на назначение патриархом Варфоломеем своих епископов на Украине
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- РИА Новости
По его словам, данный шаг является «беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата».
«Такие действия не могут остаться без ответа», — говорится в заявлении Легойды в Telegram.
Ранее Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».
Речь идёт об архиепископе Данииле Памфилийском из США и епископе Илларионе Эдмонтонском из Канады. В пресс-службе отметили, что оба они «служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском патриархате».
В Киевском патриархате приветствовали данное решение.
В июле президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение УПЦ КП указа об автокефалии завершит утверждение независимости страны.