В РПЦ пообещали ответить на назначение патриархом Варфоломеем своих епископов на Украине

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал назначение Константинопольским патриархом Варфоломеем своих представителей-епископов на Украине без согласования с Русской православной церковью.

По его словам, данный шаг является «беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата».

«Такие действия не могут остаться без ответа», — говорится в заявлении Легойды в Telegram.

Ранее Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

Речь идёт об архиепископе Данииле Памфилийском из США и епископе Илларионе Эдмонтонском из Канады. В пресс-службе отметили, что оба они «служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском патриархате».

В Киевском патриархате приветствовали данное решение.

В июле президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение УПЦ КП указа об автокефалии завершит утверждение независимости страны.