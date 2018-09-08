Синод РПЦ выразил протест из-за решения Варфоломея назначить двух экзархов на Украине
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте РПЦ.
Отмечается, что 7 сентября было опубликовано коммюнике генерального секретариата Священного синода Константинопольского патриархата, в котором было указано о назначении двух иерархов этой церкви — архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады — экзархами патриархата в Киеве.
«Данное решение принято без согласования с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви», — заявил синод РПЦ.
Ранее в Украинской православной церки Московского патриархата заявили, что ответственность за возможные последствия решения о назначении экзархов на Украине будет возложена на патриарха Константинопольского.