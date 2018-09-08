Синод РПЦ выразил протест из-за решения Варфоломея назначить двух экзархов на Украине

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Священный синод Русской православной церкви выразил решительный протест и возмущение в связи с решением патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов (представителей) на Украине, которая является канонической территорией Московского патриархата.
Синод РПЦ выразил протест из-за решения Варфоломея назначить двух экзархов на Украине
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте РПЦ.

Отмечается, что 7 сентября было опубликовано коммюнике генерального секретариата Священного синода Константинопольского патриархата, в котором было указано о назначении двух иерархов этой церкви — архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады — экзархами патриархата в Киеве. 

«Данное решение принято без согласования с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви», — заявил синод РПЦ.

Ранее в Украинской православной церки Московского патриархата заявили, что ответственность за возможные последствия решения о назначении экзархов на Украине будет возложена на патриарха Константинопольского.

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