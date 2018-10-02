СМИ: Порошенко оплачивает рекламу автокефалии УПЦ КП из собственных средств

Президент Украины Пётр Порошенко оплачивает рекламную кампанию, которая посвящена продвижению идеи независимости Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), из собственных средств.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации украинского лидера.

«На трансляцию телевизионной рекламы «Мы — Украина» не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Данная рекламная кампания... оплачена из личных средств Петра Порошенко, с которых уплачены все налоги», — цитирует сообщение ТСН.

Отмечается, что в августе 2018 года на украинских телеканалах транслировался рекламный ролик от имени президента страны под названием «Мы — Украина».

В ролике освещались три темы — украинский язык, армия и вера.

В администрации не назвали точную сумму расходов на видео, так как в настоящее время, по словам представителя ведомства, «рекламная кампания в поддержку получения Украиной томоса ещё продолжается».

«Но она точно будет достигать нескольких десятков миллионов гривен», — подчеркнули в администрации.

Ранее стало известно, что на Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви на Украине.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера о создании автокефальной поместной церкви.