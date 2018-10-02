СМИ: Порошенко оплачивает рекламу автокефалии УПЦ КП из собственных средств
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Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации украинского лидера.
«На трансляцию телевизионной рекламы «Мы — Украина» не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Данная рекламная кампания... оплачена из личных средств Петра Порошенко, с которых уплачены все налоги», — цитирует сообщение ТСН.
Отмечается, что в августе 2018 года на украинских телеканалах транслировался рекламный ролик от имени президента страны под названием «Мы — Украина».
В ролике освещались три темы — украинский язык, армия и вера.
В администрации не назвали точную сумму расходов на видео, так как в настоящее время, по словам представителя ведомства, «рекламная кампания в поддержку получения Украиной томоса ещё продолжается».
«Но она точно будет достигать нескольких десятков миллионов гривен», — подчеркнули в администрации.
Ранее стало известно, что на Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви на Украине.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера о создании автокефальной поместной церкви.