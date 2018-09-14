«Жёлтый свет в отношениях»: РПЦ прекратила участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата

Священный синод Русской православной церкви принял решение о прекращении участия в структурах, где председательствует Константинопольский патриархат (КП). Этот шаг связан с намерением Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата. По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата (МП) митрополита Илариона, решение РПЦ можно сравнить с разрывом дипломатических связей. При этом он подчеркнул, что МП оставил возможность для возобновления диалога.

Священный синод Русской православной церкви принял решение, согласно которому РПЦ прекращает участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата и приостанавливает сослужение с его иерархами. Речь идёт об «епископских ассамблеях» в странах так называемой диаспоры и «богословские диалоги».

Кроме того, РПЦ отказывается от поминовения константинопольского патриарха Варфоломея. Заметим, что его имя стояло первым в списке на патриаршей литургии.

«Священный синод Русской православной церкви на своём сегодняшнем заседании принял решение о приостановлении поминовения Патриарха Константинопольского за богослужением в Русской православной церкви», — заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Это решение связано в намерением Патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По словам митрополита Илариона, подобный шаг РПЦ можно сравнить с разрывом дипломатических отношений. Помимо этого, Синод призвал предстоятелей других поместных церквей инициировать всеправославное обсуждение ситуации на Украине.

«Глубоко убеждены, если этот вопрос будет решаться не в одностороннем порядке Константинопольским патриархатом, а в братском общении, будет найдено решение, которое всех успокоит, примирит и поспособствует преодолению раскола», — добавил митрополит Иларион.

При этом, как добавил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, между церквями не прерывается евхаристическое общение. То есть клирики КП и РПЦ имеют возможность совершать совместные богослужения.

«Можно назвать это решение жёлтым светом — предупреждением, последней предупредительной мерой со стороны Русской православной церкви Константинопольскому патриархату. Мы не закрываем дверь и оставляем возможность для возобновления диалога», — цитирует священника ТАСС.

Антиканонические действия Константинопольского патриархата

Напомним, что в конце июля вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Соответствующее послание было передано президенту страны Петру Порошенко, который заявил, что томос (указ) об автокефалии «завершит утверждение независимости» Украины.

Позднее в РПЦ подчеркнули, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.

В пятницу, 7 сентября, Константинопольский патриархат назначил двух своих представителей (экзархов) — архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады — в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

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Стоит заметить, что по церковным канонам эта территория принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата. В УПЦ МП отметили, что такое решение противоречит второму правилу Второго Вселенского (Константинопольского) собора: «Не будучи приглашёнными, епископы да не переходят за пределы своей области».

«Назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви. Назначение экзархов в Киев состоялось без ведома блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия как единого канонического епископа города Киева. Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния будет лежать на Константинопольском патриархате», — заметили в УПЦ МП.

В пятницу, 14 сентября, в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве состоялось внеочередное заседание Священного cинода Русской православной церкви (РПЦ) в Москве. На его открытии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что константинопольские экзархи уже прибыли на Украину и приступили к работе.

Добавим, что действия Константинополя также осудили в Польской автокефальной православной церкви. «Поспешные действия могут углубить раскол на Украине», — приводит РИА Новости текст письма секретаря канцелярии Польской православной церкви Ежи Дорошкевича.

Кроме того, Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий добавил, что КП не имеет ни морального, ни канонического права на вмешательство в дела Украины.

«В случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории УПЦ мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с КП. Вся полнота ответственности за трагические последствия этого разделения ляжет лично на Патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его архиереев», — говорится в заявлении Священного синода РПЦ по итогам экстренного заседания, состоявшегося 14 сентября.