«Грозит расколом мирового православия»: РПЦ пообещала разорвать отношения с Константинополем в случае автокефалии УПЦ

Предоставление Украинской православной церкви автокефалии расколет православный мир и приведёт к разрыву между Константинопольским и Московским патриархатами. Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Он подчеркнул, что подобным решением вселенский патриарх Варфоломей поставит себя вне «правового поля всего мирового православия». Кроме того, Священный синод выразил решительный протест в связи с назначением Константинопольским патриархатом своих представителей в УПЦ. Ранее патриарх Кирилл предупредил, что попытки отделить Украинскую православную церковь от Московского патриархата могут привести к катастрофе общеправославного масштаба.

Русская православная церковь разорвёт общение с Константинопольским патриархатом в том случае, если Украинской церкви даруют автокефалию. Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

«Когда таким наглым и циничным образом вмешиваются в дела поместной православной церкви, это не только заводит ситуацию в тупик, но и грозит расколом всего мирового православия… Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы, в Русской церкви, эту автокефалию не признаем. Нам не останется ничего, кроме как разорвать общение с Константинополем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Иларион подчеркнул, что, поступая подобным образом, Константинопольский патриархат «ставит себя вне… правового поля вселенского православия» и рискует расколоть всё мировое православие.

«Константинопольский патриарх уже не будет иметь никакого права именоваться, как он сейчас себя именует, «главой трёхсотмиллионного православного населения планеты». По крайней мере половина этого населения его не будет вообще признавать. То есть, по сути дела, своими действиями он расколет всё мировое православие», — предупредил митрополит.

Также Священный синод РПЦ выразил решительный протест в связи с назначением Константинопольским патриархатом двух иерархов экзархами (представителями) в Киеве. Причем в коммюнике вселенского патриархата указано, что будет рассмотрен вопрос предоставления автокефалии украинскому православию.

«В оправдание своего вмешательства в дела иной поместной церкви Константинопольский патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал. Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия», — говорится в заявлении.

В Синоде подчёркивают, что ответственность за такие действия ложится на патриарха Варфоломея и тех, кто его поддерживает. «Ответные действия Московского патриархата последуют в самое ближайшее время», — заключили представители РПЦ.

Получив автокефалию, украинцы существенно усилят позиции Константинопольского патриархата, который, таким образом, будет контролировать эту территорию, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В беседе с RT он подчеркнул, что такое решение Варфоломея не будет признано мировым православным сообществом.

«Я боюсь, что это может привести к серьёзным столкновениям на почве попыток украинских радикалов, которые получат, таким образом, моральную поддержку в Стамбуле и фактически это будет провоцировать их на атаки против собственности УПЦ. А верующие будут защищать. У радикалов на руках оружие, и это может привести к серьёзным последствиям», — сказал он.

Погребинский подчеркнул, что заявление РПЦ фактически было сформулировано ещё несколько месяцев назад и Варфоломей знал об этой позиции. По мнению эксперта, идея о предоставлении автокефалии могла прийти под давлением светских властей. В то же время он отметил, что решение ещё не является окончательным.

«Катастрофа общеправославного масштаба»

Напомним, 9 апреля Верховная рада Украины большинством голосов поддержала обращение президента Петра Порошенко к Патриарху Константинопольскому Варфоломею, где содержится призыв даровать Украинской православной церкви статус автокефальной, то есть самостоятельной.

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По словам Порошенко, его обращение подписали две из трёх действующих на Украине православных церквей — непризнанная Украинская церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, имеющая в своём распоряжении приблизительно втрое больше приходов и вдвое — общин, не поддерживает идею автокефалии.

Делегация Константинопольского патриархата, прибывшая в Киев 27 июня, передала послание президенту Украины от Варфоломея. Согласно опубликованным на сайте главы украинского государства данным, вселенский патриарх подтвердил своё намерение предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

«Новокрещённый народ вошёл под духовное руководство, безудержную заботу и церковный покров Церкви Константинополя через создание митрополии Киевской и всея Руси, которая стала шестидесятой митрополией вселенского патриархата», — говорится в послании.

Патриарх Кирилл отметил, что принятие такого решения может привести к катастрофе.

«Попытки искусственно оторвать Украинскую православную церковь от Московского патриархата способны привести к катастрофе общеправославного масштаба», — заявил патриарх.