Церковный выбор: почему создание автокефалии на Украине так важно для Порошенко

Поместные православные церкви не поддержат идею президента Украины Петра Порошенко о создании единой автокефалии в стране. Об этом заявил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний. Он также сообщил о «неформальном давлении определённых политических сил на церковь». Между тем священники Московского патриархата выразили опасения, что создание автокефалии может привести к усилению контроля над церковью со стороны украинского государства. Почему этот религиозный вопрос так важен для киевских властей — в материале RT.

Главы и представители поместных православных церквей не поддерживают идею властей Украины о создании единой автокефальной церкви в стране. Об этом сообщил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварский Антоний по итогам первых переговоров.

«Мы являемся канонической церковью и находимся в постоянном контакте и общении со всеми поместными церквами мира, предстоятели и архиереи которых с беспокойством следят за событиями у нас и даже просили нашу церковь выразить своё видение. Поэтому митрополит Киевский Онуфрий проинформировал предстоятелей поместных православных церквей о позиции Украинской православной церкви относительно упомянутых инициатив и их возможных последствий», — рассказал митрополит Антоний в интервью, опубликованном на сайте Украинской церкви.

Он отметил, что идея предоставления «Томоса об автокефалии» раскольникам в обход канонической Украинской православной церкви «не вызывает никакого одобрения».

«Предстоятели и представители церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран, с которыми мы как каноническая церковь имеем полноценное — как официальное, так и личное — общение, с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают всё это и выражают своё несогласие», — подчеркнул управляющий УПЦ МП.

По его словам, в разговорах с представителями украинской церкви иерархи поместных церквей, в том числе греческие архиереи и те, кто относится к юрисдикции Константинопольского патриархата, «выражают слова поддержки и просят передать, что повода для волнений нет, поскольку поместные церкви не одобряют этих инициатив, которые могут привести к большим проблемам в мировом православии».

«Нас хотят убедить, что вопрос решён»

Он добавил, что решение этой проблемы зависит от позиции всех поместных церквей, выразив надежду на то, что позиция Константинопольского патриархата будет направлена на поддержку канонической церкви.

Между тем представитель УПЦ МП сообщил о «неформальном давлении определённых политических сил» и что упомянутые инициативы об автокефалии продвигаются украинскими властями и на международной арене.

По его информации, МИД Украины дал поручение послам в православных странах проводить встречи с предстоятелями церквей, чтобы убедить их в поддержке инициатив власти. В частности, недавно министр иностранных дел Павел Климкин во время своего визита в Египет встретился с патриархом Александрийским Феодором.

«Нас хотят убедить, что вопрос якобы решён и нужно просто смириться с этой ложью. Но хочу ответственно заявить, что поместные церкви будут руководствоваться в этом вопросе критериями пользы для вселенского православия, церковными канонами, а не политическими интересами власти», — заверил митрополит.

«Украина вмешивается в дела церкви»

В Полтавской церкви Московского патриархата также выступают против автокефалии УПЦ.

«Мы против автокефалии Украинской православной церкви, поскольку, на наш взгляд, это усилит давление на церковь. Кто даст гарантии, что следующим шагом не станет контроль за действиями священников. Украина вмешивается в дела церкви, а вопросом автокефалии занимается лично президент страны», — сообщил RT источник в Полтавской церкви Московского патриархата.

Священник Николаевского храма в Харькове полагает, что Украина просто не готова к созданию автокефалии.

«Рассказы о том, что Украинская православная церковь Московского патриархата — представители России, а среди священников есть шпионы, полный бред. На самом деле никто не вмешивается в нашу жизнь, не указывает, о чём говорить с прихожанами», — сказал он.

Президент Украины Пётр Порошенко в церкви

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© Ukrainian Presidential Office/Xinhua

По его мнению, «какой бардак творится в государстве, такой же будет и в церквях».

Тем временем в Киеве с полной уверенностью заявляют о готовности к такому шагу.

«Мы уверены, что вселенский патриарх Варфоломей предоставит автокефалию Украинской православной церкви. Он понимает все риски, но готов на этот шаг. Его голос имеет одно из решающих значений на Синоде», — рассказал источник RT в администрации президента Украины.

Собеседник считает, что президент Пётр Порошенко решил поднять этот вопрос именно сейчас, поскольку такое решение позволит ему улучшить свои рейтинги перед выборами.

Предвыборная линия Порошенко

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сомневается в реализации инициативы Порошенко по созданию единой поместной автокефальной церкви​​​.

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«Считаю, шансы практически нулевые, что мировое православие, 15 сестринских церквей (а это должно быть единодушное решение), поддержат предложение Петра Порошенко. Конечно, сейчас мы переживаем сложное время, геополитика может повлиять», — отметил эксперт.

Он также связывает данную инициативу с надеждой Порошенко провести успешную избирательную кампанию и пойти на второй президентский срок. Вместе с тем, отмечает Погребинский, опросы показывают, что нынешний глава украинского государства не пользуется популярностью.

Политолог подчеркнул, что Порошенко и его команда «хотят дистанцироваться от России, включая дистанцирование от православной церкви». Поэтому, по его словам, аргументы управляющего делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Бориспольского и Броварского Антония не подействуют на Порошенко.

«Пётр Порошенко и дальше будет рассказывать басни о том, что он договорится с Иерусалимским митрополитом, о том, что будет проведена работа с церквями. Ему надо выдержать эту линию до президентских выборов», — заключил Погребинский.