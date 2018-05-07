Эксперт оценил решение глав поместных церквей выступить против автокефалии на Украине

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что главы поместных церквей по итогам первых переговоров выступили против автокефалии на Украине.

«Считаю, шансы практически нулевые, что мировое православие, 15 сестринских церквей (а это должно быть единодушное решение) поддержат предложение Петра Порошенко. Конечно, сейчас мы переживаем сложное время, геополитика может повлиять. Кроме того, Порошенко надо пройти путь до президентских выборов, ведь он всё ещё надеется на второй срок. Хотя сегодняшние опросы показывают, что он проигрывает. Но всё равно будет стараться переломить ситуацию. Это соответствует треку, по которому движутся Порошенко и его команда. Они хотят дистанцироваться от России, включая дистанцирование от православной церкви», — отметил Погребинский.

Эксперт также отметил, что аргументы управляющего делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Бориспольского и Броварского Антония не подействуют на Порошенко.

«Пётр Порошенко и дальше будет рассказывать басни о том, что он договорится с Иерусалимским митрополитом, о том, что будет проведена работа с церквями. Ему надо выдержать эту линию до президентских выборов», — заключил Погребинский.

Ранее митрополит Антоний заявил, что главы поместных церквей по итогам первых переговоров выступили против автокефалии на Украине.

17 апреля президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефальной поместной церкви.