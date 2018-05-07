В УПЦ МП сообщили, что главы поместных церквей выступили против автокефалии на Украине

Главы поместных церквей по итогам первых переговоров выступили против автокефалии на Украине. Об этом сообщил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

«Предстоятели и представители церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран, с которыми мы, как каноническая церковь, имеем полноценное — как официальное, так и личное — общение, с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают всё это и выражают своё несогласие», — рассказал он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефальной поместной церкви.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею создания автокефалии Украинской православной церкви.