В УПЦ МП сообщили, что главы поместных церквей выступили против автокефалии на Украине
«Предстоятели и представители церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран, с которыми мы, как каноническая церковь, имеем полноценное — как официальное, так и личное — общение, с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают всё это и выражают своё несогласие», — рассказал он.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефальной поместной церкви.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею создания автокефалии Украинской православной церкви.