В УПЦ МП сообщили, что главы поместных церквей выступили против автокефалии на Украине

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Главы поместных церквей по итогам первых переговоров выступили против автокефалии на Украине. Об этом сообщил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

«Предстоятели и представители церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран, с которыми мы, как каноническая церковь, имеем полноценное — как официальное, так и личное — общение, с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают всё это и выражают своё несогласие», — рассказал он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефальной поместной церкви.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею создания автокефалии Украинской православной церкви.

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