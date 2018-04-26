В МИД России прокомментировали идею создания автокефальной украинской церкви

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идея украинского президента Петра Порошенко о создании автокефальной украинской церкви может существенно осложнить обстановку на Украине.
В МИД России прокомментировали идею создания автокефальной украинской церкви
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian Presidential Office

«По сути, речь идёт о намерении нынешних украинских властей учредить полностью подконтрольную себе карманную церковь, костяк которой составили бы абсолютно никем не признанные раскольнические структуры», — сказала Захарова.

По её словам, попытки реализации подобного сценария идут вразрез непосредственно с интересами украинского народа.

«Они способны существенно осложнить и без того весьма напряжённую внутриполитическую обстановку и спровоцировать дальнейшее усугубление раскола в обществе (Украины. — RT)», — заявила Захарова.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви.

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