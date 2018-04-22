Порошенко: Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии УПЦ

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви.

«Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял Святой и Священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине, постановление Верховной рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей», — написал он.

19 апреля Верховная рада поддержала обращение Порошенко о создании автокефальной поместной церкви.

Ранее украинский лидер заявил, что древнерусские князья «опрометчиво основали Москву».

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН также оценил заявление президента Украины.